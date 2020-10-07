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07.10.2020  11:14   

Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

За последние сутки COVID-19 подтвердили у 687 жителей Харьковщины: 513 харьковчан и 174 жителей области.


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Как сообщили в пресс-службе ХОГА, диагноз подтвердили у жителей следующих районов: по 31 - Харьковского и Змиевского, 26 - Балаклейского, 20 - Чугуевского, по 10 - Валковского и Первомайского, 9 - Изюмского, 8 - Богодуховского, 6 - Шевченковского, по 5 - Дергачевского и г. Люботина, 4 - Волчанского, 3 - Краснокутского, 2 - Коломакского, по 1 - Нововодолажского, Лозовского, Купянского и Боровского районов.

Всего по области зарегистрировано 22132 лабораторно подтвержденных случая СOVID-19, из них 4902 больных выздоровели, 393 - умерли.

 

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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