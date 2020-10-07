Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

За последние сутки COVID-19 подтвердили у 687 жителей Харьковщины: 513 харьковчан и 174 жителей области.
Всего по области зарегистрировано 22132 лабораторно подтвержденных случая СOVID-19, из них 4902 больных выздоровели, 393 - умерли.
В финансовых и деловых вопросах вам стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу – такая тактика обещает принести хорошие плоды.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет оставаться ясным. Без осадков.
А еще в этот день в Оксфордский университет были приняты первые сто женщин, а мюзикл «Кошки» вышел в тираж.
влажность:
давление:
ветер: