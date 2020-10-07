07.10.2020 11:22

Министр здравоохранения жалуется на недостаток тестов на коронавирус в Харькове (Брифинг МОЗ)

На ежедневном брифинге министр пожаловался на недостаток тестов в ряде регионов и анонсировал господдержку частным лабораториям.



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В течение 6 октября в Украине провели 59 189 тестирований на коронавирус, из них 32376 исследований методом ПЦР, 26813 исследований методом ИФА, сообщил во время брифинга 7 октября министр здравоохранения Максим Степанов, передает Depo.Харкив .

"Это рекордное количество тестов ПЦР, которая сделана, - сказал министр. - Я понимаю, что количество тестирований, которые мы делаем, исходя из сегодняшнего количества больных, исходя из динамики, с которой распространяется коронавирусная болезнь, она недостаточна, мы и в дальнейшем ее увеличиваем , мы и в дальнейшем устанавливаем соответствующее оборудование ".

Степанов напомнил, что в начале пандемии в Украине делали 200 тестов в сутки.

При этом министр отметил, что в Украине есть регионы, которые имеют значительные задержки по проведению тестов.

"Напряженная ситуация в Донецкой области, напряженная ситуация в Харьковской области, в Одесской области. Мы сразу перебрасываем, то есть берем эти тесты, перевозим в другие лаборатории, которые на сегодняшний день работают" в ноль "и у них соответствующие мощности. Это Закарпатская область, Ивано-Франковская область, Кировоградская область, Львовская область ", - сказал Степанов.

Он также отметил, что после заседания Кабинета министров будут проведены переговоры с частными лабораториями, которые бы согласились за государственные средства проводить тесты ПЦР.

"На следующее заседании правительства будет принято решение, мы максимально привлекаем частные лаборатории для того, чтобы они по нашему заказу, некоторые соглашаются, готовы работать, чтобы государство платило им за проведение тестов ПЦР, а дальше они будут делать соответствующее тестирование", - отметил он .