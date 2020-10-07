Главная Новости Медицина В Харькове – два коронавирусных антирекорда: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 6 октября (ХОЛЦ)
07.10.2020  10:49   

В Харькове – два коронавирусных антирекорда: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 6 октября (ХОЛЦ)

Число заболевших пополнилось на 687 человек, от COVID-19 за сутки скончались восемь человек.


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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 687 новых случаев заражения коронавирусом. 518 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.

Общее количество заболевших на 6 октября составляет 22132 человека (в Харькове – 17112 человек).

Из них:

– 393 летальных случая (за последние сутки скончалось десять человек):

– 16836 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 597 человек);

– 4903 человек выздоровели (за сутки – 80 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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