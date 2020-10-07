В Харькове – два коронавирусных антирекорда: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 6 октября (ХОЛЦ)

Число заболевших пополнилось на 687 человек, от COVID-19 за сутки скончались восемь человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 687 новых случаев заражения коронавирусом. 518 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.
Общее количество заболевших на 6 октября составляет 22132 человека (в Харькове – 17112 человек).
Из них:
– 393 летальных случая (за последние сутки скончалось десять человек):
– 16836 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 597 человек);
– 4903 человек выздоровели (за сутки – 80 человек).
В финансовых и деловых вопросах вам стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу – такая тактика обещает принести хорошие плоды.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет оставаться ясным. Без осадков.
А еще в этот день в Оксфордский университет были приняты первые сто женщин, а мюзикл «Кошки» вышел в тираж.
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