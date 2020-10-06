Главная Новости Медицина В Харькове двое военных госпитализированы с подтвержденным COVID-19 (МО Украины)
06.10.2020  11:55   

В Харькове двое военных госпитализированы с подтвержденным COVID-19 (МО Украины)

По состоянию на 6 октября в Вооруженных Силах Украины на COVID-19 болеют 687 человек


://facebook.com

За прошедшие сутки в ВСУ зарегистрировали 41 новый случай заболевания COVID-19, сообщили  в командовании Медицинских сил Вооруженных Сил Украины. Всего за время пандемии летальных случаев сред военных - 10.

Из общего количества новых больных в учреждениях здравоохранения находятся семь человек, в том числе двое военнослужащих в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 34 человека, в том числе два работника ВС Украины в Харьковской области.

Источник:   МО Украины
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.10 Медицина Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 5 октября (ХОЛЦ) 06.10 Медицина Медколледж под Харьковом ушел на карантин по коронавирусу (Обрії Ізюмщини) 05.10 Спорт Дерби харьковчан против клуба из Николаева перенесли из-за вспышки коронавируса
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 