В Харькове двое военных госпитализированы с подтвержденным COVID-19 (МО Украины)

По состоянию на 6 октября в Вооруженных Силах Украины на COVID-19 болеют 687 человек
За прошедшие сутки в ВСУ зарегистрировали 41 новый случай заболевания COVID-19, сообщили в командовании Медицинских сил Вооруженных Сил Украины. Всего за время пандемии летальных случаев сред военных - 10.
Из общего количества новых больных в учреждениях здравоохранения находятся семь человек, в том числе двое военнослужащих в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 34 человека, в том числе два работника ВС Украины в Харьковской области.
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Днем в Харькове ожидается облачность, несмотря на то, что и утро, и вечер обещают быть ясными. Без осадков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Праздник учрежден в 1979 году в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания.
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