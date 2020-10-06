Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 5 октября (ХОЛЦ)

От COVID-19 за сутки скончались восемь человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 481 новый случай заражения коронавирусом.
364 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.
Общее количество заболевших на 5 октября составляет 21445 человек (в Харькове – 16596 человек).
Из них:
– 383 летальных случая (за последние сутки скончалось восемь человек):
– 16239 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 447 человек);
– 4823 человек выздоровели (за сутки – 26 человек).
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Днем в Харькове ожидается облачность, несмотря на то, что и утро, и вечер обещают быть ясными. Без осадков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Праздник учрежден в 1979 году в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания.
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