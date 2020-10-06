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06.10.2020  10:20   

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 5 октября (ХОЛЦ)

От COVID-19 за сутки скончались восемь человек.


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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 481 новый случай заражения коронавирусом.

364 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.

Общее количество заболевших на 5 октября составляет 21445 человек (в Харькове – 16596 человек).

Из них:

– 383 летальных случая (за последние сутки скончалось восемь человек):

– 16239 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 447 человек);

– 4823 человек выздоровели (за сутки – 26 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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