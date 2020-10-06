06.10.2020 10:20

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 5 октября (ХОЛЦ)

От COVID-19 за сутки скончались восемь человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 481 новый случай заражения коронавирусом.



364 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.



Общее количество заболевших на 5 октября составляет 21445 человек (в Харькове – 16596 человек).



Из них:



– 383 летальных случая (за последние сутки скончалось восемь человек):



– 16239 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 447 человек);



– 4823 человек выздоровели (за сутки – 26 человек).



