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06.10.2020  09:42   

Медколледж под Харьковом ушел на карантин по коронавирусу (Обрії Ізюмщини)

В Изюмском медицинском колледже объявлен двухнедельный карантин.


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Директор учебного заведения Виктор Кучеренко сообщил газете «Обрії Ізюмщини», что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции с 5 по 18 октября в колледже объявлен карантин.

Студенты продолжат обучение в дистанционном режиме.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, колледж, изюм
 
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