05.10.2020 11:50

ВИДЕО: Больным на коронавирус харьковчанам запретили ходить в частные лаборатории (zik)

Министр здравоохранения напомнил алгоритм действий, которые нужно выполнять в случае появления симптомов COVID-19

Больной с подозрением на коронавирус COVID-19 не должен сам идти сдавать тест в частную лабораторию. К таким пациентов семейный врач должен направить мобильную бригаду. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 5 октября.

Так, министр напомнил алгоритм действий, которые нужно выполнять в случае появления симптомов коронавируса:

1. Обратиться к семейному врачу, с которым заключен договор.

2. Врач определяет, совпадают симптомы с симптомами коронавируса.

3. Семейный врач направляет к вам мобильную бригаду, которая делает тест.

По словам Степанова, в Украине есть специально созданные мобильные бригады, которые в полном объеме финансируются Национальной службой здоровья и с ними заключены соответствующие договоры.

"Они имеют достаточно соответствующих навыков и тестов, чтобы провести эти анализы качественно", - пояснил министр.

Далее после получения результатов тестирования семейный врач назначает лечение. Если у пациента легкие симптомы, он должен лечиться дома. Если же у пациента одышка или другие тяжелые симптомы, семейный врач принимает решение о госпитализации.