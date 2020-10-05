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05.10.2020  11:50   

ВИДЕО: Больным на коронавирус харьковчанам запретили ходить в частные лаборатории (zik)

Министр здравоохранения напомнил алгоритм действий, которые нужно выполнять в случае появления симптомов COVID-19

Больной с подозрением на коронавирус COVID-19 не должен сам идти сдавать тест в частную лабораторию. К таким пациентов семейный врач должен направить мобильную бригаду. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 5 октября.

Так, министр напомнил алгоритм действий, которые нужно выполнять в случае появления симптомов коронавируса:

1. Обратиться к семейному врачу, с которым заключен договор.

2. Врач определяет, совпадают симптомы с симптомами коронавируса. 

3. Семейный врач направляет к вам мобильную бригаду, которая делает тест.

По словам Степанова, в Украине есть специально созданные мобильные бригады, которые в полном объеме финансируются Национальной службой здоровья и с ними заключены соответствующие договоры.

"Они имеют достаточно соответствующих навыков и тестов, чтобы провести эти анализы качественно", - пояснил министр. 

Далее после получения результатов тестирования семейный врач назначает лечение. Если у пациента легкие симптомы, он должен лечиться дома. Если же у пациента одышка или другие тяжелые симптомы, семейный врач принимает решение о госпитализации. 

Источник:   ЗИК
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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