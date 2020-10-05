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05.10.2020  11:14   

Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

За последние сутки COVID-19 подтвердили у 446 жителей Харьковщины: 284 заболевших – жители Харькова, 162 – области.


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Как сообщили в пресс-службе ХОГА, диагноз подтвердили у 45 жителей Харьковского района, 31 - Балаклейского, 21 - Чугуевского, 20 - Первомайского, 14 - Изюмского, 10 - г. Люботина, 7 - Красноградского, 6 - Дергачевского, 5 - Змиевского, по 1 - Боровского, Краснокутского, Нововодолажского районов.

Всего по области зарегистрировано 20964 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 4796 больных выздоровели, 375 - умерли.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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