Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

За последние сутки COVID-19 подтвердили у 446 жителей Харьковщины: 284 заболевших – жители Харькова, 162 – области.
Как сообщили в пресс-службе ХОГА, диагноз подтвердили у 45 жителей Харьковского района, 31 - Балаклейского, 21 - Чугуевского, 20 - Первомайского, 14 - Изюмского, 10 - г. Люботина, 7 - Красноградского, 6 - Дергачевского, 5 - Змиевского, по 1 - Боровского, Краснокутского, Нововодолажского районов.
Всего по области зарегистрировано 20964 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 4796 больных выздоровели, 375 - умерли.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Днем в Харькове ожидается облачность, несмотря на то, что и утро, и вечер обещают быть ясными. Без осадков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается Всемирный день учителя.
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