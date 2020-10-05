Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 5 октября День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 6 октября (РЕДПОСТ) Днем в Харькове ожидается облачность, несмотря на то, что и утро, и вечер обещают быть ясными. Без осадков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.