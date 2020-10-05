05.10.2020 10:25

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 5 октября (ХОЛЦ)

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 446 новых случаев заражения коронавирусом



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284 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.



Общее количество заболевших на 5 октября составляет 20964 человек (в Харькове – 16230 человек).



Из них:



– 375 летальных случая (умерших от коронавируса за последние сутки нет);



– 15792 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 407 человек);



– 4797 человек выздоровели (за сутки – 39 человек).