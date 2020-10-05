Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 5 октября (ХОЛЦ)

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 446 новых случаев заражения коронавирусом
284 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.
Общее количество заболевших на 5 октября составляет 20964 человек (в Харькове – 16230 человек).
Из них:
– 375 летальных случая (умерших от коронавируса за последние сутки нет);
– 15792 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 407 человек);
– 4797 человек выздоровели (за сутки – 39 человек).
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается Всемирный день учителя.
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