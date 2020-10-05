Главная Новости Медицина Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 5 октября (ХОЛЦ)
05.10.2020  10:25   

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 5 октября (ХОЛЦ)

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 446 новых случаев заражения коронавирусом


// Facebook

284 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.

Общее количество заболевших на 5 октября составляет 20964 человек (в Харькове – 16230 человек).

Из них:

– 375 летальных случая (умерших от коронавируса за последние сутки нет);

– 15792 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 407 человек);

– 4797 человек выздоровели (за сутки – 39 человек).

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.10 Власть Коронавирус: какое зонирование определено для Харькова и области с 5 октября (Кабмин) 04.10 Медицина Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА) 04.10 Медицина Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 4 октября (ХОЛЦ)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 