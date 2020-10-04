Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

За последние сутки COVID-19 подтвердили у 414 жителей Харьковщины: 281 жителей города Харькова и 1333 – области.
Всего по городу и области зарегистрировано 20 518 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 4757 больных выздоровели, 375 - умерли.
В этот день любой поход в магазин может обернуться непредсказуемыми тратами, которые способны пробить в вашем кошельке внушительную брешь.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
День учителя в Украине традиционно отмечают в первое воскресенье октября, поэтому этот праздник с «плавающей» датой.
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