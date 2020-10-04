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04.10.2020  15:01   

Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

За последние сутки COVID-19 подтвердили у 414 жителей Харьковщины: 281 жителей города Харькова и 1333 – области.


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Как сообщили в ХОГА, диагноз подтвердили у 19 жителей Люботина, 14 - Красноградского, 13 - Змиевского, 11 - Балаклейского, 10 - Харьковского, по 9 - Чугуевского и Близнюковского, по 7 - Барвенковского и Дергачевского, 6 - Двуречанского, по 5 - Краснокутского, Волчанского и Купянского, по 3 - Валковского, Великобурлукского и Шевченковского, по 2 - Золочевского и Сахновщинского районов.

Всего по городу и области зарегистрировано 20 518 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 4757 больных выздоровели, 375 - умерли.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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