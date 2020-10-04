04.10.2020 11:23

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 4 октября (ХОЛЦ)

От COVID-19 за сутки скончались три человека.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 414 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в Харьковском лабораторном центре.



281 из них – жители Харькова.



Общее количество заболевших на 4 октября составляет 20518 человек (в Харькове – 15946 человек).



Из них:



– 375 летальных случая (за последние сутки скончалось три человека);



– 15385 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 269 человек);



– 4758 человек выздоровели (за сутки – 142 человека).