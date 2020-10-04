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04.10.2020  11:23   

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 4 октября (ХОЛЦ)

От COVID-19 за сутки скончались три человека.


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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 414 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в Харьковском лабораторном центре.

281 из них – жители Харькова.

Общее количество заболевших на 4 октября составляет 20518 человек (в Харькове – 15946 человек).

Из них:

– 375 летальных случая (за последние сутки скончалось три человека);

– 15385 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 269 человек);

– 4758 человек выздоровели (за сутки – 142 человека).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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