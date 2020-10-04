Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 4 октября (ХОЛЦ)

От COVID-19 за сутки скончались три человека.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 414 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в Харьковском лабораторном центре.
281 из них – жители Харькова.
Общее количество заболевших на 4 октября составляет 20518 человек (в Харькове – 15946 человек).
Из них:
– 375 летальных случая (за последние сутки скончалось три человека);
– 15385 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 269 человек);
– 4758 человек выздоровели (за сутки – 142 человека).
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