Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 3 октября (ХОЛЦ)

От COVID-19 за сутки скончались пять человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 516 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в Харьковском лабораторном центре.
408 из них – жители Харькова.
Общее количество заболевших на 3 октября составляет 20104 человек (в Харькове – 15665 человек).
Из них:
– 372 летальных случая (за последние сутки скончалось пять человек);
– 15116 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 482 человека);
– 4616 человек выздоровели (за сутки – 29 человек).
Постарайтесь не пускать обиды в сердце – они могут оказаться глубокими и оставить долгий след.
Первые по-настоящему осенние выходные: прохладно, пасмурно и временами дожди.
Ежегодно 3 октября во многих странах проводятся мероприятия в рамках Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом.
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