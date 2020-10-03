03.10.2020 10:35

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 3 октября (ХОЛЦ)

От COVID-19 за сутки скончались пять человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 516 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в Харьковском лабораторном центре.



408 из них – жители Харькова.



Общее количество заболевших на 3 октября составляет 20104 человек (в Харькове – 15665 человек).



Из них:



– 372 летальных случая (за последние сутки скончалось пять человек);



– 15116 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 482 человека);



– 4616 человек выздоровели (за сутки – 29 человек).