Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

Диагноз COVID-19 подтвержден у 460 жителей Харьковщины: 342 жителей Харькова и 118 области.
Всего по области зарегистрировано 19588 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 4586 больных выздоровели, 367 - умерли.
Вместо споров постарайтесь найти общие интересы, установив личный контакт. Тогда возникшие симпатии склонят на вашу сторону гораздо лучше любых аргументов и доводов.
Первые по-настоящему осенние выходные: прохладно, пасмурно и временами дожди.
Каждую первую пятницу октября отмечается пусть и неофициальный, зато международный праздник улыбок.
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