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02.10.2020  12:38   

Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

Диагноз COVID-19 подтвержден у 460 жителей Харьковщины: 342 жителей Харькова и 118 области.


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Как сообщили в пресс-службе ХОГА, диагноз подтвердился у 34 жителей Харьковского района, 16 - Чугуевского, 11 - Богодуховского, 10 - Лозовского, 7 - Волчанского, 8 - Золочевского, 6 - Купянского, по 5 - Валковского, Дергачевского, по 4 - Великобурлукского и Нововодолажского, 3 - Изюмского, по 2 - Красноградского и г.Люботина, 1 - Краснокутского районов.

Всего по области зарегистрировано 19588 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 4586 больных выздоровели, 367 - умерли.

 

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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