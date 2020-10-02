Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

02.10.2020 12:38

Диагноз COVID-19 подтвержден у 460 жителей Харьковщины: 342 жителей Харькова и 118 области.

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, диагноз подтвердился у 34 жителей Харьковского района, 16 - Чугуевского, 11 - Богодуховского, 10 - Лозовского, 7 - Волчанского, 8 - Золочевского, 6 - Купянского, по 5 - Валковского, Дергачевского, по 4 - Великобурлукского и Нововодолажского, 3 - Изюмского, по 2 - Красноградского и г.Люботина, 1 - Краснокутского районов.

Всего по области зарегистрировано 19588 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 4586 больных выздоровели, 367 - умерли.