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02.10.2020  10:19   

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 2 октября (ХОЛЦ)

От COVID-19 за сутки скончались 6 человек.


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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 460 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в Харьковском лабораторном центре.

342 из них – жители Харькова.

Общее количество заболевших на 2 октября составляет 19588 человек (в Харькове – 15257 человек).

Из них:

– 367 летальных случаев (за последние сутки скончалось шесть человек);

– 14634 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 453 человека);

– 4587 человек выздоровели (за сутки – 1 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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