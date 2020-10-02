02.10.2020 10:19

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 2 октября (ХОЛЦ)

От COVID-19 за сутки скончались 6 человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 460 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в Харьковском лабораторном центре.



342 из них – жители Харькова.



Общее количество заболевших на 2 октября составляет 19588 человек (в Харькове – 15257 человек).



Из них:



– 367 летальных случаев (за последние сутки скончалось шесть человек);



– 14634 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 453 человека);



– 4587 человек выздоровели (за сутки – 1 человек).