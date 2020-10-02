Главная Новости Медицина Новых нарушителей карантина выявили на Харьковщине (Госпродпотребслужба)
02.10.2020  09:41   

Новых нарушителей карантина выявили на Харьковщине (Госпродпотребслужба)

Госпродпотребслужбой усилен государственный санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением требований санитарного законодательства на объектах систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.


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По состоянию на 1 октсброя специалистами управления совместно с органами исполнительной власти и местного самоуправления проведены комиссионные проверки 346 объектов централизованного и 2521 объектов децентрализованного водоснабжения, 45 объектов водоотведения.

Нарушения выявлены на 189 объектах централизованного и на 2003 объекте децентрализованного водоснабжения, а также на 7 объектах водоотведения.

На выявленные нарушения санитарного законодательства выдано 255 предписаний об их устранении, 125 ответственных лиц привлечены к административной ответственности.

Инициировано проведение 19 заседаний местных комиссий техногенно-экологической безопасности по рассмотрению вопроса обеспечения населения районов области качественным питьевым водоснабжением и 1 заседание региональной комиссии техногенно-экологической безопасности на котором был рассмотрен вопрос «О состоянии обеспечения населения Харьковской области питьевой водой гарантированного качества».

Информация о невыполнении требований санитарного законодательства в отношении одного предприятия питьевого водоснабжения направлено в ГУ Нацполиции в Харьковской области для принятия мер реагирования в пределах полномочий.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  коронавирус, карантин, нарушение, харьков
 
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