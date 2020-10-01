01.10.2020 17:11

В больнице №18 оборудовали отделение для приема больных коронавирусом (Горсовет)

Для этого был выделен корпус бывшего детского отделения с отдельными подъездными путями для бригад экстренной медицинской помощи, входом и выходом.



//city.kharkov.ua

Теперь отделение оснащено всем необходимым для размещения почти 60-ти пациентов, в том числе требующих интенсивной терапии.

Как сообщил главный врач больницы №18 Борис Менкус, отделение перепрофилировали для оказания помощи взрослому населению согласно всем требованиям. Для этого были проведены 38 точек кислорода и сделаны подъездные пути для его разгрузки. Также в отделение завезли реанимационные кровати для взрослых и выполнили реконструкцию помещения так, чтобы врачи, которые работают с ковидной инфекцией, не пересекались с другими.

По словам главврача, на ближайшее время больница обеспечена медикаментами, которые были приобретены за счет городского бюджета. Для получения госсредств необходимо подписать пакет документов с Национальной службой здравоохранения Украины.

«Пакет с НСЗУ мы еще не подписали. Для этого нужно выполнить некоторые технические формальности, и как только они у нас будут, мы подадим этот пакет», - отметил Борис Менкус.

Напомним, что для лечения больных коронавирусной инфекцией в городских больницах №17 и 25 также созданы дополнительные места.