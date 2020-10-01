01.10.2020 11:25

На Харьковщине от коронавируса умерли 12 медиков (ХОГА)

Всего за все время пандемии заболело 543 работника медицинской сферы.



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Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации со ссылкой на данные лабцентра.



По состоянию на 1 октября 502 человека выздоровели и 12 умерли.



Скончались:

- Областной диспансер радиационной защиты населения 48 лет, медсестра

- ОКБ - 2 младшие медсестры: 59 и 68 лет.

- Областная клиническая психиатрическая больница №3 - 2 младшие медсестры: 54 и 65 лет

- Харьковский областной лабораторный центр - 69 лет, помощник врача-эпидемиолога;

- Харьковский областной центр службы крови - 62, медсестра;

- Городская больница скорой и неотложной помощи (Харьков) - 48 лет, врач;

- Городская поликлиника №26 (Харьков), 70 лет, младшая сестра;

- Первомайская ЦРБ - 47 лет, завхоз;

- ЦПСМД Краснокутского района - 55 лет, фельдшер;

- Центральная городская больница (Изюм) - 59 лет, младшая сестра.





