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01.10.2020  11:25   

На Харьковщине от коронавируса умерли 12 медиков (ХОГА)

Всего за все время пандемии заболело 543 работника медицинской сферы.


// Facebook

Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации со ссылкой на данные лабцентра.

По состоянию на 1 октября 502 человека выздоровели и 12 умерли.

Скончались:
- Областной диспансер радиационной защиты населения 48 лет, медсестра
- ОКБ - 2 младшие медсестры: 59 и 68 лет.
- Областная клиническая психиатрическая больница №3 - 2 младшие медсестры: 54 и 65 лет
- Харьковский областной лабораторный центр - 69 лет, помощник врача-эпидемиолога;
- Харьковский областной центр службы крови - 62, медсестра;
- Городская больница скорой и неотложной помощи (Харьков) - 48 лет, врач;
- Городская поликлиника №26 (Харьков), 70 лет, младшая сестра;
- Первомайская ЦРБ - 47 лет, завхоз;
- ЦПСМД Краснокутского района - 55 лет, фельдшер;
- Центральная городская больница (Изюм) - 59 лет, младшая сестра.


 

Тэги:  коронавирус, карантин, медики, смерть, харьков
 
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