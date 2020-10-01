Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

Диагноз COVID-19 подтвердили у 447 жителей Харьковщины.
Как солобщили в ХОГА, диагноз подтвердился у 27 жителей Лозовского, 17 - Дергачевского, 14 - Харьковского, 10 - Балаклейского, по 6 - Изюмского и Нововодолажского районов, у 4 жителей города Люботин, 3 - Змиевского, по 2 - Чугуевского, Купянского и Волчанского, по 1 - Зачепиловского, Богодуховского, Валковского, Золочевского районов.
Всего по области зарегистрировано 19128 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 4586 больных выздоровели, 361 - умер.
Если на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет облачно с прояснениями. Ночью будет идти сильный дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
По инициативе ООН 1 октября во всем мире отмечается как Международный день пожилых людей, а в Украине также и День ветерана.
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