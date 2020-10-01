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01.10.2020  10:42   

Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

Диагноз COVID-19 подтвердили у 447 жителей Харьковщины.


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350 из них - жители города Харькова, 97 – области.

Как солобщили в ХОГА, диагноз подтвердился у 27 жителей Лозовского, 17 - Дергачевского, 14 - Харьковского, 10 - Балаклейского, по 6 - Изюмского и Нововодолажского районов, у 4 жителей города Люботин, 3 - Змиевского, по 2 - Чугуевского, Купянского и Волчанского, по 1 - Зачепиловского, Богодуховского, Валковского, Золочевского районов.

Всего по области зарегистрировано 19128 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 4586 больных выздоровели, 361 - умер.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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