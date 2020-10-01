01.10.2020 10:15

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 1 октября (ХОЛЦ)

От Covid-19 за сутки скончались 5 человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 447 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в Харьковском лабораторном центре.



352 из них – жители Харькова.



Общее количество заболевших на 1 октября составляет 19128 человек (в Харькове – 14915 человек).



Из них:



– 361 летальных случаев (за последние сутки скончалось пять человек);



– 14181 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 426 человек);



– 4586 человек выздоровели (за сутки – 16 человек).