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01.10.2020  10:15   

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 1 октября (ХОЛЦ)

От Covid-19 за сутки скончались 5 человек.


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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 447 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в Харьковском лабораторном центре.

352 из них – жители Харькова.

Общее количество заболевших на 1 октября составляет 19128 человек (в Харькове – 14915 человек).

Из них:

– 361 летальных случаев (за последние сутки скончалось пять человек);

– 14181 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 426 человек);

– 4586 человек выздоровели (за сутки – 16 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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