Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 1 октября (ХОЛЦ)

От Covid-19 за сутки скончались 5 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 447 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в Харьковском лабораторном центре.
352 из них – жители Харькова.
Общее количество заболевших на 1 октября составляет 19128 человек (в Харькове – 14915 человек).
Из них:
– 361 летальных случаев (за последние сутки скончалось пять человек);
– 14181 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 426 человек);
– 4586 человек выздоровели (за сутки – 16 человек).
Если на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет облачно с прояснениями. Ночью будет идти сильный дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
По инициативе ООН 1 октября во всем мире отмечается как Международный день пожилых людей, а в Украине также и День ветерана.
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