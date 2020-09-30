30.09.2020 15:45

С 1 октября еще одна, шестая по счету, харьковская больница начнет принимать больных коронавирусом (КТ)

Для ковидных больных свои двери откроет городская больница №18, которая станет шестым медицинским учреждением, которое будет принимать на лечение пациентов с коронавирусом в Харькове.



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С 1 октября в Харькове больных коронавирусом начнет принимать еще одно медучреждение — 18 городская больница. Об этом рассказал заместитель директора департамента охраны здоровья ХОГА Геннадий Бондарчук.

"Там уже выделено 50 коек, где уже заведен кислород и созданы условия для приема пациентов. При необходимости количество кроватей будет увеличиваться, как это сейчас делает 25 больница - они дополнительно проводят ремонт и открывают дополнительно 45 кроватей", — пояснил Геннадий Бондарчук.

Сегодня больных с коронавирусом в Харькове принимает областная инфекционная больница, "чернобыльский" диспансер, 13,17 и 25 городские больницы.

В учреждениях охраны здоровья нашего региона на стационарном лечении сейчас находится 980 пациентов, 734 из них лечатся в Харькове.

В детской инфекционной больнице лежит 67 детей с подозрением и установленным диагнозом Ковид. Всего за весь период было выявлено 715 детей с положительными тестами. Часть получала лечение в детской" инфекционке".

"Места для госпитализации пациентов есть. Отказов в госпитализации не было. Помощь пациентам предоставляется в полном объеме. Сколько есть свободных коек - эта цифра является динамичной. Каждую минуту она меняется", — заверил Бондарчук.

В облздраве говорят, что сегодня есть определенный дефицит врачей-анестезиологов, терапевтов, но пока все больницы справляются с поставленной задачей.