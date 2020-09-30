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30.09.2020  11:51   

Информация об отказе левого двигателя самолёта, который потерпел крушение под Харьковом, не соответствует действительности - ГБР

В Государственном бюро расследований (ГБР) заявляют о недостоверности информации об отказе двигателя самолёта, потерпевшего крушение под Харьковом.


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"Была информация относительно снижения давления индикатора крутящего момента. А та информация, которая звучит, что вообще отказал двигатель - не соответствует действительности", - сказал в среду журналистам в Киеве руководитель ГСУ ГБР Максим Борчаковский.

Вместе с тем, он подчеркнул, что все эти обстоятельства устанавливаются в ходе проведения технического расследования, которое проводит главная инспекция Министерства обороны.

Как сообщалось, 25 сентября около 20:50 во время плановых учебных полетов упал и загорелся военный самолет марки Ан-26, который осуществлял посадку на аэродроме воинской части в г.Чугуев (Харьковская обл.). На борту находилось 27 человек (20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба). 26 человек погибли, выжил один курсант.

По информации Государственного бюро расследований, проверяются такие версии следствия:

  • катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата;
  • катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;
  • ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;
  • ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.
Источник:   Интерфакс
 Тэги:  катастрофа, самолет, харьков, ящик, расшифровка
 
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