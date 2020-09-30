Информация об отказе левого двигателя самолёта, который потерпел крушение под Харьковом, не соответствует действительности - ГБР

В Государственном бюро расследований (ГБР) заявляют о недостоверности информации об отказе двигателя самолёта, потерпевшего крушение под Харьковом.
"Была информация относительно снижения давления индикатора крутящего момента. А та информация, которая звучит, что вообще отказал двигатель - не соответствует действительности", - сказал в среду журналистам в Киеве руководитель ГСУ ГБР Максим Борчаковский.
Вместе с тем, он подчеркнул, что все эти обстоятельства устанавливаются в ходе проведения технического расследования, которое проводит главная инспекция Министерства обороны.
Как сообщалось, 25 сентября около 20:50 во время плановых учебных полетов упал и загорелся военный самолет марки Ан-26, который осуществлял посадку на аэродроме воинской части в г.Чугуев (Харьковская обл.). На борту находилось 27 человек (20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба). 26 человек погибли, выжил один курсант.
По информации Государственного бюро расследований, проверяются такие версии следствия:
Звезды наделят умением настраиваться на одну волну с собеседником. Любые шаги в сторону сотрудничества, урегулирования и организации чего-либо дадут отличный результат.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночной дождь к утру закончится. Первая половина дня пройдет без осадков, а вечером ожидается мелкий дождь.
30 сентября в Украине отмечают Всеукраинский день библиотек и День усыновления, а в мире – Международный день переводчика.
влажность:
давление:
ветер: