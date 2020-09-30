Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

Диагноз COVID-19 подтвердили у 546 жителей Харьковской области.
Как сообщили в ХОГА, диагноз подтвердился у 30 жителей Харьковского района, по 16 - Балаклейского, Чугуевского, Лозовского, Змиевского, 14 - Первомайского, 12 - Богодуховского, 7 - Дергачевского, 3 - города Люботин, по 2 - Валковского, Красноградского и Краснокутского, по 1 - Зачепиловского, Купянского, Коломакского и Сахновщанского районов.
Всего по области зарегистрирован 18 681 лабораторно подтвержденный случай СOVID-19, из них 4570 больных выздоровели, 356 - умерли.
Звезды наделят умением настраиваться на одну волну с собеседником. Любые шаги в сторону сотрудничества, урегулирования и организации чего-либо дадут отличный результат.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночной дождь к утру закончится. Первая половина дня пройдет без осадков, а вечером ожидается мелкий дождь.
30 сентября в Украине отмечают Всеукраинский день библиотек и День усыновления, а в мире – Международный день переводчика.
влажность:
давление:
ветер: