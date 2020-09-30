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30.09.2020  10:36   

Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

Диагноз COVID-19 подтвердили у 546 жителей Харьковской области.


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406 из заболевших - жители города Харькова, 140 – области.

Как сообщили в ХОГА, диагноз подтвердился у 30 жителей Харьковского района, по 16 - Балаклейского, Чугуевского, Лозовского, Змиевского, 14 - Первомайского, 12 - Богодуховского, 7 - Дергачевского, 3 - города Люботин, по 2 - Валковского, Красноградского и Краснокутского, по 1 - Зачепиловского, Купянского, Коломакского и Сахновщанского районов.

Всего по области зарегистрирован 18 681 лабораторно подтвержденный случай СOVID-19, из них 4570 больных выздоровели, 356 - умерли.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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