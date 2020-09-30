Новый антирекод по коронавирусу: 9 человек скончались, 546 новых случаев

Добавилось 521 «активно больных», выздоровело 16 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 546 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в Харьковском лабораторном центре.
406 из них – жители Харькова.
Общее количество заболевших на 29 сентября составляет 18681 человек (в Харькове – 14563 человек).
Из них:
– 356 летальных случаев (за последние сутки скончалось девять человек);
– 13755 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 521 человек);
– 4570 человек выздоровели (за сутки – 16 человек).
Звезды наделят умением настраиваться на одну волну с собеседником. Любые шаги в сторону сотрудничества, урегулирования и организации чего-либо дадут отличный результат.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночной дождь к утру закончится. Первая половина дня пройдет без осадков, а вечером ожидается мелкий дождь.
30 сентября в Украине отмечают Всеукраинский день библиотек и День усыновления, а в мире – Международный день переводчика.
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