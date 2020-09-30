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30.09.2020  10:28   

Новый антирекод по коронавирусу: 9 человек скончались, 546 новых случаев

Добавилось 521 «активно больных», выздоровело 16 человек.


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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 546 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в Харьковском лабораторном центре.

406 из них – жители Харькова.

Общее количество заболевших на 29 сентября составляет 18681 человек (в Харькове – 14563 человек).

Из них:

– 356 летальных случаев (за последние сутки скончалось девять человек);

– 13755 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 521 человек);

– 4570 человек выздоровели (за сутки – 16 человек).

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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