30.09.2020 10:28

Новый антирекод по коронавирусу: 9 человек скончались, 546 новых случаев

Добавилось 521 «активно больных», выздоровело 16 человек.



// Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 546 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в Харьковском лабораторном центре.



406 из них – жители Харькова.



Общее количество заболевших на 29 сентября составляет 18681 человек (в Харькове – 14563 человек).



Из них:



– 356 летальных случаев (за последние сутки скончалось девять человек);



– 13755 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 521 человек);



– 4570 человек выздоровели (за сутки – 16 человек).