30.09.2020 08:43

В Харьковском облсовете – вспышка коронавируса (Depo)

Коронавирусом заболели председатель областного совета Сергей Чернов, несколько сотрущдников аппарата и 10 депутатов.



// Слободской край

Информацию об этом Depo.Харьков подтвердил начальник отдела по работе с общественностью и СМИ Харьковского облсовета Владимир Дягилев.



«Он (председатель Харьковского облсовета Серий Чернов – ред.) на амбулаторном лечении. Да, у него подтвержден (коронавирус – ред.), но амбулаторно. Тяжелых случаев у нас нет», – сказал Дягилев.



Он отметил, что, кроме Чернова, в аппарате Харьковского облсовета заболели еще несколько человек.



«Среди аппарата это ориентировочно 10 человек. Потому что есть те, кто подтвержденный случай, а есть те, кто на самоизоляции с тем или иным признакам», – добавил представитель облсовета.



Дягилев также отметил, что среди депутатов Харьковского облсовета также 10 случаев заболевания коронавирусом среди депутатов.



«Тяжелых случаев, по крайней мере, нам не известно ни среди депутатов, ни среди аппарата», – подытожил он.

Из-за обострения ситуации с COVID-19 сессию Харьковского облсовета перенесли с 1 на 15 октября.