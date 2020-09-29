29.09.2020 13:39

Инспекторы Госпотребслужбы обнародовали результаты контроля за соблюдением карантинных мероприятий в Харьковской области (ГОСПОТРЕБСЛУЖБА)

С начала введения карантинных мероприятий специалистами Главного управления Держпродспоживслужбы в Харьковской области проведено 34 342 проверок субъектов хозяйствования по соблюдению карантинных требований.



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По результатам проверок предоставлено 9 773 предписаний (предложений), составлен 756 протоколов об административных правонарушениях. Проинформированы органы местного самоуправления и правоохранительные органы.

За предыдущую неделю совершено 1 241 проверка, в т.ч. заведения общественного питания, продовольственной торговли, агропродовольственных рынков и др. Нарушения выявлены на 457 (36,8%) объектах. Для устранения выявленных нарушений выдано 457 предписание и предложение, оформлено 11 протоколов, проинформированы органы местной власти - 35.

Во исполнение решений региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС проводится совместная работа с правоохранительными органами по контролю соблюдения противоэпидемических мероприятий в заведениях общественного питания, общественном транспорте, развлекательных заведениях (ночных клубах) и др. Всего проведено 2081 совместные проверки.

Во исполнение протоколов региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС проводится надзор за соблюдением карантинных мероприятий субъектами хозяйствования и организовано проведение мониторинговых проверок на железнодорожных станциях (вокзалах) и железнодорожном транспорте внутреннего сообщения на территориях отдельных административно-территориальных единиц области «желтого» и «оранжевого »уровней эпидемической опасности. Всего осуществлено 36 проверок пригородных железнодорожных вокзалов и 12 поездов пригородного сообщения. Нарушения выявлены на 15 объектах. Для устранения нарушений предоставлено 15 предписаний (предложений) и проведена разъяснительная работа на 22 объектах.

Во исполнение поручения Премьер-министра Украины от 04.09.2020 № 37133/0 / 1-20 проводится надзор за соблюдением профилактических и противоэпидемических мероприятий учреждениями общего среднего мира, высших учебных заведений, профессионально-технических училищ области и дошкольных учреждений по созданию безопасных условий пребывания учащихся и работников. За предыдущую неделю проверено 186 заведений, в т.ч. школы, ДОУ, ПТУ. Нарушения выявлены в 54 учреждениях. Для устранения выявленных нарушений выдано 54 предписаний и предложений, 2 ответственных лица привлечены к административной ответственности, в органы власти и местного самоуправления направлено 10 уведомлений.

Подчеркиваем, что в условиях повышения заболеваемости коронавирусной болезни (COVID-19) необходимо соблюдать социальной дистанции, масочного режима, регулярно мыть руки с мылом и обрабатывать антисептиком.