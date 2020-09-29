Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

29.09.2020 12:52

За прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 347 жителей Харькова и 81 жителя области.

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, заболели по 16 жителей Змиевского и Харьковского районов, 15 жителей г. Люботина, 10 жителей Богодуховского района, 8 - Изюмского, 7 - Валковского, 5 - Кегичевского района, 2 жителя Нововодолажского района, по 1 жителю в Сахновщинском и Чугуевском районах.

Всего по области зарегистрировано 18135 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 4554 больных выздоровели, 347 умерли.