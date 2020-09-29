Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

За прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 347 жителей Харькова и 81 жителя области.
Как сообщили в пресс-службе ХОГА, заболели по 16 жителей Змиевского и Харьковского районов, 15 жителей г. Люботина, 10 жителей Богодуховского района, 8 - Изюмского, 7 - Валковского, 5 - Кегичевского района, 2 жителя Нововодолажского района, по 1 жителю в Сахновщинском и Чугуевском районах.
Всего по области зарегистрировано 18135 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 4554 больных выздоровели, 347 умерли.
Удивительный день, когда эмоции буквально зашкаливают, и страсть может вспыхнуть в любой момент. Возможны новые романтические знакомства.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Ночью без осадков. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
По инициативе Всемирной федерации сердца при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) мировое сообщество отмечает Всемирный День Сердца.
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