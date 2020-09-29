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29.09.2020  11:27   

В Харькове - 347 новых случаев заболевания коронавирусом (Горсовет)

По состоянию на 29 сентября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 14 157 случаев заболевания коронавирусом.


// city.kharkov.ua

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 18 135 случаев заболевания COVID-19, 13 234 человека находятся под медицинским наблюдением, 4 554 пациента выздоровели, 347 - умерли.
 
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 29 сентября в Украине зафиксировано 3 627 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 204 932 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 4 065 человек умерли, 90 250 – выздоровели.
Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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