29.09.2020 11:22

Ветер продолжает разносить над Харьковом ядовитые облака от коксохима (РЕДПОСТ)

Воздух в районе коксохима прожолжает отравлять жизнь харьковчанам, несмотря на прохладную и ветренную погоду.



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В опасной «оранжевой» зоне воздух держался ближе к полудню понедельника практически по всей Новой Баварии. Ситуация на вторник 29 сентября повторяется.

Из хронологии замеров видно, что опасный уровень наблюдался утром и к полудню приблизится к опасной оранжевой зоне.

Ветер сносит ядовитый смог в сторону ХТЗ и Немышли

Однако уровень пыли и примесей продолжает колебаться возле границы допустимой зоны ближе к северным окраинам Харькова, в центре и на Салтовке.

В условиях роста простудных заболеваний, осложненных коронавирусом, и при таком загрязнении воздуха на Новой Баварии и ХТЗ, ситуация для людей с проблемами или заболеваниями органов дыхания может оказаться критической.

На снимках данные с различных следящих систем.