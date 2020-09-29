Ветер продолжает разносить над Харьковом ядовитые облака от коксохима (РЕДПОСТ)

Воздух в районе коксохима прожолжает отравлять жизнь харьковчанам, несмотря на прохладную и ветренную погоду.
В опасной «оранжевой» зоне воздух держался ближе к полудню понедельника практически по всей Новой Баварии. Ситуация на вторник 29 сентября повторяется.
Из хронологии замеров видно, что опасный уровень наблюдался утром и к полудню приблизится к опасной оранжевой зоне.
Ветер сносит ядовитый смог в сторону ХТЗ и Немышли
Однако уровень пыли и примесей продолжает колебаться возле границы допустимой зоны ближе к северным окраинам Харькова, в центре и на Салтовке.
В условиях роста простудных заболеваний, осложненных коронавирусом, и при таком загрязнении воздуха на Новой Баварии и ХТЗ, ситуация для людей с проблемами или заболеваниями органов дыхания может оказаться критической.
На снимках данные с различных следящих систем.
Удивительный день, когда эмоции буквально зашкаливают, и страсть может вспыхнуть в любой момент. Возможны новые романтические знакомства.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Ночью без осадков. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
По инициативе Всемирной федерации сердца при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) мировое сообщество отмечает Всемирный День Сердца.
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