От коронавируса за сутки скончались 8 человек: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 29 сентября (ХОЛЦ)

415 новых случаев заболевания за сутки, выздоровело 6 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 428 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в Харьковском лабораторном центре.
347 из них – жители Харькова.
Общее количество заболевших на 29 сентября составляет 18135 человек (в Харькове – 14157 человек).
Из них:
– 347 летальных случаев (за последние сутки скончалось восемь человек);
– 13234 2819 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 415 человек);
– 4554 человек выздоровели (за сутки – 6 человек).
Удивительный день, когда эмоции буквально зашкаливают, и страсть может вспыхнуть в любой момент. Возможны новые романтические знакомства.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Ночью без осадков. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
По инициативе Всемирной федерации сердца при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) мировое сообщество отмечает Всемирный День Сердца.
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