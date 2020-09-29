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29.09.2020  10:07   

От коронавируса за сутки скончались 8 человек: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 29 сентября (ХОЛЦ)

415 новых случаев заболевания за сутки, выздоровело 6 человек.


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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 428 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в Харьковском лабораторном центре.

347 из них – жители Харькова.

Общее количество заболевших на 29 сентября составляет 18135 человек (в Харькове – 14157 человек).

Из них:

– 347 летальных случаев (за последние сутки скончалось восемь человек);

– 13234 2819 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 415 человек);

– 4554 человек выздоровели (за сутки – 6 человек).

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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