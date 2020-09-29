29.09.2020 10:07

От коронавируса за сутки скончались 8 человек: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 29 сентября (ХОЛЦ)

415 новых случаев заболевания за сутки, выздоровело 6 человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 428 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в Харьковском лабораторном центре.



347 из них – жители Харькова.



Общее количество заболевших на 29 сентября составляет 18135 человек (в Харькове – 14157 человек).



Из них:



– 347 летальных случаев (за последние сутки скончалось восемь человек);



– 13234 2819 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 415 человек);



– 4554 человек выздоровели (за сутки – 6 человек).