28.09.2020 16:21

Соцстрах «бъет в набат» - количество заболевших и погибших от COVID-19 медиков побило очередной психологический рекорд (ФСС Украины)

Количество несчастных случаев за неделю в Украине впервые превысило 1000 сообщений - из них 930 медиков, заболевших коронавирусом



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В течение прошлого отчетного недели с 19 по 25 сентября 2020 Фонд социального страхования Украины зарегистрировал на предприятиях Украины 1119 несчастных случаев, в результате которых пострадали 1133 человека, из которых 30 погибли. Из них сообщений о клинически подтвержденных случаях профзаболевания медицинских и других работников на COVID-19 - 930.

Указанный уровень количества производственных несчастных случаев является крупнейшим за время ведения Фондом фиксации.

Наибольшее количество несчастных случаев зарегистрировано в Киеве (104 случая), Черкасской области (101), Львовской области (89) и Днепропетровской области (81).

Значительный рост числа сообщений о производственных несчастных случаях, которые фиксируются за неделю, регистрируется с начала пандемии и связано с ростом численности случаев заражения медицинских и других работников коронавируса SARS-CoV-2. Напомним, случаи заболевания медиков на COVID-19, которое наступило в результате инфицирования во время выполнения профессиональных обязанностей, являются острыми профзаболеваниями и считаются несчастными случаями на производстве.

Всего с начала пандемии ФССУ получил 11 919 сообщений о клинически подтвержденных случаях острого профессионального заболевания (отравления) в результате заражения SARS-CoV-2.

С возвращаем внимание, что указанные показатели сообщениями о клинически подтвержденных случаях заболевания медицинских работников на COVID-19, по которым соответствующими комиссиями проводятся расследования по определению обстоятельств инфицирования.

Сегодня расследование завершено по 3020 случаях, 1091 из них признано связанным с производством, в том числе 24 - смертельные.