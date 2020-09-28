28.09.2020 10:03

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 28 сентября (ХОЛЦ)

За сутки от COVID-19 скончалось два человека.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 340 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в Харьковском лабораторном центре.



280 из них – жители Харькова.



Общее количество заболевших на 25 сентября составляет 17707 человек (в Харькове – 13810 человек).



Из них:



– 339 летальных случаев (за последние сутки скончалось два человека);



– 12819 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 336 человек);



– 4549 человек выздоровели (за сутки – 2 человека).