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28.09.2020  10:03   

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 28 сентября (ХОЛЦ)

За сутки от COVID-19 скончалось два человека.


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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 340 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в Харьковском лабораторном центре.

280 из них – жители Харькова.

Общее количество заболевших на 25 сентября составляет 17707 человек (в Харькове – 13810 человек).

Из них:

– 339 летальных случаев (за последние сутки скончалось два человека);

– 12819 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 336 человек);

– 4549 человек выздоровели (за сутки – 2 человека).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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