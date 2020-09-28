Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 28 сентября (ХОЛЦ)

За сутки от COVID-19 скончалось два человека.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 340 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в Харьковском лабораторном центре.
280 из них – жители Харькова.
Общее количество заболевших на 25 сентября составляет 17707 человек (в Харькове – 13810 человек).
Из них:
– 339 летальных случаев (за последние сутки скончалось два человека);
– 12819 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 336 человек);
– 4549 человек выздоровели (за сутки – 2 человека).
Отличное время, чтобы продемонстрировать свои способности, показать себя в самом выгодном свете, а также добиться успеха в самых сложных делах.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Ночью без осадков. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
Это символический день, который позволит привлекать внимание мира к проблемам распространения информации как элемента обеспечения устойчивого развития.
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