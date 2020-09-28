28.09.2020 09:48

Врачи рассказали о состоянии курсанта, выжившего в катастрофе под Чугуевом (ХОГА)

Врачи военного госпиталя оценивают состояние Вячеслава Золочевского как среднетяжелое, но с положительной динамикой.



// Facebook/Алексей Кучер

По словам начальника Военно-медицинского клинического центра Северного региона Эдуарда Хорошуна, с пострадавшим работает ряд врачей, чтобы быстрее помочь ему оправиться от трагедии.



«Сутки пострадавший провел с положительной динамикой. Состояние его на сейчас расценивается как средней степени тяжести, но с тенденцией к улучшению. Температуры нет, гемодинамические показатели в норме, показатели крови и другие - в норме, - сообщил журналистам Эдуард Хорошун. - Сегодня сделали перевязку, раны заживают первичным натяжением. Дополнений к лечению не нужно. Медикаментов и профессионального уровня врачей хватает для успешного лечения пострадавшего», – рассказал Эдуард Хорошун.



Курсанту предоставляется комплексное лечение, особое внимание уделяется именно психологическому состоянию, сообщает Суспільне.



«Адекватный, нормальный. Сутки провел с положительной динамикой: температуры у него нет, показатели в норме. Сделали перевязку, раны заживают. Им занимаются травматолог, хирург, нейрохирург, терапевт, психиатр, психолог», – добавил Хорошун.



Если динамика не изменится, выписать Золочевского могут через неделю. Однако после выздоровления ему может потребоваться дополнительная реабилитация.



Курсант сообщил обстоятельства, которые помогли сохранить ему жизнь: его накрыло фюзеляжем, и огонь не добрался до него, он пришел в себя и смог покинуть ту часть самолета, которая была охвачена огнем.