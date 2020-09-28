28.09.2020 08:26

Коронавирус: за полгода карантина у заболевших появились новые симптомы (Суспільне)

Клиническая картина больных, которые заразились в марте, отличается от той, какая была в мае, сейчас добавились новые симптомы.



//delo.ua

Об этом в интервью Суспільному рассказала заведующая приемным отделенией Харьковской областной инфекционной больницы Светлана Молокова.



«Одно время больные жаловались только на слабость, субфебрильная температура (до 37-38 градусов - ред.), А затем обнаруживали уже пневмонию двустороннюю. Затем картина изменилась. Больные жаловались на сильную боль в горле, высокая температура до 39. В августе, ближе к сентябрю, появились больные, которые жаловались на насморк, общие признаки респираторных инфекций: першение в горле, насморк, иногда температура, иногда нет. Два-три дня - сухой кашель, затем продуктивный кашель и удушье», – раказала Молокова.

По ее словам, протоколы лечения меняются.

«Изменился спектр некоторых антибактериальных препаратов, по-другому отнеслись к гормонотерапии. С опытом меняются схемы лечения и качество. И больным от этого легче. С увеличением кислородных точек более уверенно себя чувствуем», – расказала завотделением.