Коронавирус: за полгода карантина у заболевших появились новые симптомы (Суспільне)

Клиническая картина больных, которые заразились в марте, отличается от той, какая была в мае, сейчас добавились новые симптомы.
Об этом в интервью Суспільному рассказала заведующая приемным отделенией Харьковской областной инфекционной больницы Светлана Молокова.
«Одно время больные жаловались только на слабость, субфебрильная температура (до 37-38 градусов - ред.), А затем обнаруживали уже пневмонию двустороннюю. Затем картина изменилась. Больные жаловались на сильную боль в горле, высокая температура до 39. В августе, ближе к сентябрю, появились больные, которые жаловались на насморк, общие признаки респираторных инфекций: першение в горле, насморк, иногда температура, иногда нет. Два-три дня - сухой кашель, затем продуктивный кашель и удушье», – раказала Молокова.
По ее словам, протоколы лечения меняются.
«Изменился спектр некоторых антибактериальных препаратов, по-другому отнеслись к гормонотерапии. С опытом меняются схемы лечения и качество. И больным от этого легче. С увеличением кислородных точек более уверенно себя чувствуем», – расказала завотделением.
Отличное время, чтобы продемонстрировать свои способности, показать себя в самом выгодном свете, а также добиться успеха в самых сложных делах.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Ночью без осадков. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
Это символический день, который позволит привлекать внимание мира к проблемам распространения информации как элемента обеспечения устойчивого развития.
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