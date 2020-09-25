Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

25.09.2020 11:11

За сутки на Харьковщине COVID-19 подтвержден у 299 человек

239 заболевших - жители Харькова, 90 – области.

Как сообщили в ХОГА, 20 человек заболели в Харьковском, 18 – в Змиевском, 6 - в Лозовском районе, по 4 -в Валковском и Чугуевском, 3 - в Великобурлукском, по 1- Дергачевском, Золочевском, Красноградском, Шевченковском районах и в г. Люботине.

Всего по области зарегистрировано 16492 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 4529 больных выздоровели, 326 умерли.