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25.09.2020  11:11   

Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

За сутки на Харьковщине COVID-19 подтвержден у 299 человек


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239 заболевших - жители Харькова, 90 – области.

Как сообщили в ХОГА, 20 человек заболели в Харьковском, 18 – в Змиевском, 6 - в Лозовском районе, по 4 -в Валковском и Чугуевском, 3 - в Великобурлукском, по 1- Дергачевском, Золочевском, Красноградском, Шевченковском районах и в г. Люботине.

Всего по области зарегистрировано 16492 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 4529 больных выздоровели, 326 умерли.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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