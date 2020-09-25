Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

За сутки на Харьковщине COVID-19 подтвержден у 299 человек
Как сообщили в ХОГА, 20 человек заболели в Харьковском, 18 – в Змиевском, 6 - в Лозовском районе, по 4 -в Валковском и Чугуевском, 3 - в Великобурлукском, по 1- Дергачевском, Золочевском, Красноградском, Шевченковском районах и в г. Люботине.
Всего по области зарегистрировано 16492 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 4529 больных выздоровели, 326 умерли.
Сегодня звезды обещают игру на время. Не увлекайтесь долгими рассуждениями, иначе старт нового проекта придется отложить до лучших времен, ибо время вышло.
Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня не небе будут облака. Без осадков.
Ежегодно 25 сентября американцы и все любители комиксов отмечают Национальный день комиксов.
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