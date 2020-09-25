25.09.2020 10:32

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 25 сентября (ХОЛЦ)

За сутки от COVID-19 скончалось четыре человека.



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По данным МОЗ, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 299 новых случаев заражения коронавирусом.



239 из них – жители Харькова.



Общее количество заболевших на 25 сентября составляет 16492 человека (в Харькове – 12812 человека).



Из них:



– 326 летальных случаев (за последние сутки скончалось четыре человека);



– 11637 человека находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 280 человек);



– 4529 человек выздоровели (за сутки – 15 человек).