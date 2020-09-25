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25.09.2020  10:32   

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 25 сентября (ХОЛЦ)

За сутки от COVID-19 скончалось четыре человека.


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По данным МОЗ, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 299 новых случаев заражения коронавирусом.

239 из них – жители Харькова.

Общее количество заболевших на 25 сентября составляет 16492 человека (в Харькове – 12812 человека).

Из них:

– 326 летальных случаев (за последние сутки скончалось четыре человека);

– 11637 человека находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 280 человек);

– 4529 человек выздоровели (за сутки – 15 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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