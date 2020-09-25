Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 25 сентября (ХОЛЦ)

За сутки от COVID-19 скончалось четыре человека.
По данным МОЗ, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 299 новых случаев заражения коронавирусом.
239 из них – жители Харькова.
Общее количество заболевших на 25 сентября составляет 16492 человека (в Харькове – 12812 человека).
Из них:
– 326 летальных случаев (за последние сутки скончалось четыре человека);
– 11637 человека находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 280 человек);
– 4529 человек выздоровели (за сутки – 15 человек).
Сегодня звезды обещают игру на время. Не увлекайтесь долгими рассуждениями, иначе старт нового проекта придется отложить до лучших времен, ибо время вышло.
Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня не небе будут облака. Без осадков.
Ежегодно 25 сентября американцы и все любители комиксов отмечают Национальный день комиксов.
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