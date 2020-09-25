Коронавирус: Харьков остался в «оранжевой» зоне карантина (ХОГА)

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Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 25 сентября Сегодня звезды обещают игру на время. Не увлекайтесь долгими рассуждениями, иначе старт нового проекта придется отложить до лучших времен, ибо время вышло.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 25 сентября (РЕДПОСТ) Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня не небе будут облака. Без осадков.