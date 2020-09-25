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25.09.2020  09:25   

Коронавирус: Харьков остался в «оранжевой» зоне карантина (ХОГА)

24 сентября Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС обновила уровни эпидемической опасности распространения COVID-19.


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В Харьковской области нет ни одного населенного пункта, отнесенного к «красной» зоне карантина. Однако «оранжевых» мест на карте стало больше. Так, к «оранжевой» зоне карантина отнесли города Харьков и Люботин, а также Богодуховский, Великобурлукский и Зачепиловский районы, сообщили в ХОГА.

«Желтый» уровень принято решение установить в: городах Изюме, Купянске, Лозовой, Первомайском и Чугуеве, а также в Балаклейском, Барвенковском, Валковском, Волчанском, Дергачевском, Змиевском, Золочевском, Изюмском, Кегичевском, Коломакском, Красноградском, Краснокуцькому, Лозовском , Нововодолажском, Первомайском, Харьковском, Чугуевском и Шевченковском районах.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, зонирование, оранжевая зона
 
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