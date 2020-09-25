Коронавирус: Харьков остался в «оранжевой» зоне карантина (ХОГА)

24 сентября Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС обновила уровни эпидемической опасности распространения COVID-19.
«Желтый» уровень принято решение установить в: городах Изюме, Купянске, Лозовой, Первомайском и Чугуеве, а также в Балаклейском, Барвенковском, Валковском, Волчанском, Дергачевском, Змиевском, Золочевском, Изюмском, Кегичевском, Коломакском, Красноградском, Краснокуцькому, Лозовском , Нововодолажском, Первомайском, Харьковском, Чугуевском и Шевченковском районах.
Сегодня звезды обещают игру на время. Не увлекайтесь долгими рассуждениями, иначе старт нового проекта придется отложить до лучших времен, ибо время вышло.
Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня не небе будут облака. Без осадков.
Ежегодно 25 сентября американцы и все любители комиксов отмечают Национальный день комиксов.
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