В Липцах – карантин по бешенству кота (Госпродпотребслужба)

19 сентября в селе Липцы Харьковского района зарегистрирован случай бешенства бездомного кота, который подтвержден лабораторно.
Больное животное покусало одного человека и домашнюю собаку, сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковкой области.
20 сентября на внеочередном заседании ГЧПК при ХРГА, проведенном в онлайн-режиме, принято решение о вводе карантина по бешенству на территории села Липцы с прилегающими лесными и полевыми массивами и утвержден план комплексных мероприятий по ликвидации бешенства животных на территории Липецкого сельсовета Харьковского района.
Проводятся мероприятия по ликвидации и недопущению распространения заболевания.
Специалисты напоминают владельцам домашних животных: единственным профилактическим мероприятием от заражения животного бешенством является вакцинация. Только вакцинация спасет вашего любимца и вас от смертельно опасной болезни.
Сегодня звезды обещают игру на время. Не увлекайтесь долгими рассуждениями, иначе старт нового проекта придется отложить до лучших времен, ибо время вышло.
Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня не небе будут облака. Без осадков.
Ежегодно 25 сентября американцы и все любители комиксов отмечают Национальный день комиксов.
влажность:
давление:
ветер: