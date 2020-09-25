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25.09.2020  08:55   

В Липцах – карантин по бешенству кота (Госпродпотребслужба)

19 сентября в селе Липцы Харьковского района зарегистрирован случай бешенства бездомного кота, который подтвержден лабораторно.


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Больное животное покусало одного человека и домашнюю собаку, сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковкой области.

20 сентября на внеочередном заседании ГЧПК при ХРГА, проведенном в онлайн-режиме, принято решение о вводе карантина по бешенству на территории села Липцы с прилегающими лесными и полевыми массивами и утвержден план комплексных мероприятий по ликвидации бешенства животных на территории Липецкого сельсовета Харьковского района.

Проводятся мероприятия по ликвидации и недопущению распространения заболевания.

Специалисты напоминают владельцам домашних животных: единственным профилактическим мероприятием от заражения животного бешенством является вакцинация. Только вакцинация спасет вашего любимца и вас от смертельно опасной болезни.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  бешенство, карантин, кот, харьков, липцы
 
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