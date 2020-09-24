24.09.2020 13:03

Коронавирус: количество заболевших в области впервые превысило город Харьков (ХОЛЦ)

За сутки новые случаи Covid-19 обнаружили в двадцати районах Харьковской области.



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По данным Харьковского областного лабораторного центра, по состоянию на 24 сентября на Харьковщине диагноз COVID-19 подтвержден у 289 человек. Из них 100 - жители Харькова, 189 – области.

Больше всего новых больных зафиксировано в Харьковском, Богодуховском и Дергачевском районах, пишет Слобідський край.



Что касается цифр по области, 35 случаев подтверждено в Харьковском районе, 25 - Богодуховском, 23 - Дергачевском, 17 - Красноградском, 11-Балаклейском, 8 - Нововодолажском ,, по 6 - Лозовском, Змиевском и Изюмском, 5 - Великобурлукском, по 4 - в Кегичевском, Купянском и Шевченковском, 3 - в Первомайском, второй Золочевском и по одному - в Близнюковском, Валковском и Коломацком.



Всего за весь период наблюдения в Харьковской области зафиксировано 16193 случая коронавирусной инфекции. 4514 пациентов выздоровели, 322 умерли, 11357 случаев под наблюдением.