Коронавирус: количество заболевших в области впервые превысило город Харьков (ХОЛЦ)

За сутки новые случаи Covid-19 обнаружили в двадцати районах Харьковской области.
По данным Харьковского областного лабораторного центра, по состоянию на 24 сентября на Харьковщине диагноз COVID-19 подтвержден у 289 человек. Из них 100 - жители Харькова, 189 – области.
Больше всего новых больных зафиксировано в Харьковском, Богодуховском и Дергачевском районах, пишет Слобідський край.
Что касается цифр по области, 35 случаев подтверждено в Харьковском районе, 25 - Богодуховском, 23 - Дергачевском, 17 - Красноградском, 11-Балаклейском, 8 - Нововодолажском ,, по 6 - Лозовском, Змиевском и Изюмском, 5 - Великобурлукском, по 4 - в Кегичевском, Купянском и Шевченковском, 3 - в Первомайском, второй Золочевском и по одному - в Близнюковском, Валковском и Коломацком.
Всего за весь период наблюдения в Харьковской области зафиксировано 16193 случая коронавирусной инфекции. 4514 пациентов выздоровели, 322 умерли, 11357 случаев под наблюдением.
День предвещает удачу тем, кто не боится решительных действий. Есть шанс «вытянуть» даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез, засучив рукава.
Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня не небе будут облака. Без осадков.
Этот День посвящён проблемам экологической безопасности морских перевозок, сохранению биоресурсов.
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