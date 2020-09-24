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24.09.2020  10:23   

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 24 сентября (ХОЛЦ)

За сутки от COVID-19 скончался один человек.


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По данным МОЗ, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 289 новых случаев заражения коронавирусом.

100 из них – жители Харькова.

Общее количество заболевших на 24 сентября составляет 16193 человека (в Харькове – 12573 человека).

Из них:

– 322 летальных случая (за последние сутки скончался один человек);

– 11357 человека находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 243 человека);

– 4514 человек выздоровели (за сутки – 45 человек)

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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