24.09.2020 10:23

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 24 сентября (ХОЛЦ)

За сутки от COVID-19 скончался один человек.



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По данным МОЗ, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 289 новых случаев заражения коронавирусом.



100 из них – жители Харькова.



Общее количество заболевших на 24 сентября составляет 16193 человека (в Харькове – 12573 человека).



Из них:



– 322 летальных случая (за последние сутки скончался один человек);



– 11357 человека находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 243 человека);



– 4514 человек выздоровели (за сутки – 45 человек)