Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 24 сентября (ХОЛЦ)

За сутки от COVID-19 скончался один человек.
По данным МОЗ, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 289 новых случаев заражения коронавирусом.
100 из них – жители Харькова.
Общее количество заболевших на 24 сентября составляет 16193 человека (в Харькове – 12573 человека).
Из них:
– 322 летальных случая (за последние сутки скончался один человек);
– 11357 человека находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 243 человека);
– 4514 человек выздоровели (за сутки – 45 человек)
День предвещает удачу тем, кто не боится решительных действий. Есть шанс «вытянуть» даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез, засучив рукава.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
Этот День посвящён проблемам экологической безопасности морских перевозок, сохранению биоресурсов.
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