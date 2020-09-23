Главная Новости Медицина В Харькове - 326 новых случаев заболевания коронавирусом (Горсовет)
23.09.2020  14:00   

В Харькове - 326 новых случаев заболевания коронавирусом (Горсовет)

По состоянию на 23 сентября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 12 473 случая заболевания коронавирусом.


// city.kharkov.ua

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 15 904 случая заболевания COVID-19, 11 114 человек находятся под медицинским наблюдением, 4 469 пациентов выздоровели, 321 - умер.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 23 сентября в Украине зафиксировано 3 497 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 184 734 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 3 705 человек умерли, 81 670 – выздоровели.

Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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