В Харькове - 326 новых случаев заболевания коронавирусом (Горсовет)

По состоянию на 23 сентября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 12 473 случая заболевания коронавирусом.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 15 904 случая заболевания COVID-19, 11 114 человек находятся под медицинским наблюдением, 4 469 пациентов выздоровели, 321 - умер.
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 23 сентября в Украине зафиксировано 3 497 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 184 734 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 3 705 человек умерли, 81 670 – выздоровели.
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Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
23 сентября было принято срывать ягоды рябины и кистями вешать под крышу.
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