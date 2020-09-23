Главная Новости Медицина Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)
23.09.2020  11:53   

Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

За сутки на Харьковщине диагноз COVID-19 подтвержден у 404 человек.


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326 заболевших - жители города Харькова, 78 – области.

Как ообющили в ХОГА, 26 человек заболели в Харьковском, 14 - Лозовском, 9 - Змиевском, 6 - Дергачевском, 4 - Великобурлукском, по 3 - в Волчанском, Изюмском, Шевченковском, по 2 - Балаклейском, Богодуховском, Зачепиловском, Чугуевском, по 1 - вКупянском районе и городе Люботине.

Всего по области зарегистрировано 15904 лабораторно подтвержденного случая СOVID-19. Из них:

- 4469 больных выздоровели;

- 321 умер. 

Опровергнут диагноз у 1935 человек. Остаются под подозрением - 5.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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