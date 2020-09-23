Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

За сутки на Харьковщине диагноз COVID-19 подтвержден у 404 человек.
Как ообющили в ХОГА, 26 человек заболели в Харьковском, 14 - Лозовском, 9 - Змиевском, 6 - Дергачевском, 4 - Великобурлукском, по 3 - в Волчанском, Изюмском, Шевченковском, по 2 - Балаклейском, Богодуховском, Зачепиловском, Чугуевском, по 1 - вКупянском районе и городе Люботине.
Всего по области зарегистрировано 15904 лабораторно подтвержденного случая СOVID-19. Из них:
- 4469 больных выздоровели;
- 321 умер.
Опровергнут диагноз у 1935 человек. Остаются под подозрением - 5.
Сегодня удачное время для карьерного роста, учебы, повышения квалификации, а также для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства.
Местами сохраняются ночные заморозки на поверхности почвы 0-3°С. Весь день в Харькове будет держаться ясная и теплая погода. Без осадков.
23 сентября было принято срывать ягоды рябины и кистями вешать под крышу.
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