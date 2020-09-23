Главная Новости Медицина Антирекорд по количеству заболевших коронавирусом: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 23 сентября (ХОЛЦ)
23.09.2020  10:25   

Антирекорд по количеству заболевших коронавирусом: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 23 сентября (ХОЛЦ)

За последние сутки от COVID-19 скончалось семь человек.


// Facebook

По данным МОЗ, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 404 новых случая заражения коронавирусом.

326 из них – жители Харькова.

Общее количество заболевших на 23 сентября составляет 15904 человека (в Харькове – 12473 человека).

Из них:

– 321 летальных случаев (за последние сутки скончалось семь человек);

– 11114 человека находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 393 человека);

– 4469 человек выздоровели (за сутки – 4 человека)

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.09 Медицина Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА) 23.09 Медицина Коронавирус: какие больницы готовятся принять пациентов с COVID-19 (РЕДПОСТ) 22.09 Медицина В Харькове - 297 новых случаев заболевания коронавирусом (ХГС)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 