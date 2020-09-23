Антирекорд по количеству заболевших коронавирусом: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 23 сентября (ХОЛЦ)

За последние сутки от COVID-19 скончалось семь человек.
По данным МОЗ, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 404 новых случая заражения коронавирусом.
326 из них – жители Харькова.
Общее количество заболевших на 23 сентября составляет 15904 человека (в Харькове – 12473 человека).
Из них:
– 321 летальных случаев (за последние сутки скончалось семь человек);
– 11114 человека находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 393 человека);
– 4469 человек выздоровели (за сутки – 4 человека)
Сегодня удачное время для карьерного роста, учебы, повышения квалификации, а также для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства.
Местами сохраняются ночные заморозки на поверхности почвы 0-3°С. Весь день в Харькове будет держаться ясная и теплая погода. Без осадков.
23 сентября было принято срывать ягоды рябины и кистями вешать под крышу.
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