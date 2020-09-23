23.09.2020 08:04

Коронавирус: какие больницы готовятся принять пациентов с COVID-19 (РЕДПОСТ)

Больных коронавирусом начали принимать дополнительные медучреждения Харькова.



//suspilne.media

Сейчас в городе COVID-больных принимают 13, 17, 25 городские больницы и роддом №2, пишет Суспільне.Харків.

Через неделю к ним присоедини тся харьковская городская многопрофильная больница №18.



«Сейчас в 18 больнице готовится 50, может, мы сможем развернуть 60 коек, но туда надо подводить кислород. У нас есть две огромные проблемы, которые не дают нам возможность развернуть большое количество коек - это подведение кислорода и это кадры», - рассказала заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения Светлана Горбунова-Рубан.



Также рассматривается вопрос о размещении больных с ковидом в офтальмологическом корпусе Областной клинической больницы. Здание имеет значительные площади, здесь есть возможности для подвода кислорода. Правда, чтобы лечить здесь пациентов с коронавирусом, нужно завершить ремонтные работы.

В ХОГА сообщили, что работы частично провели в предыдущие годы за средства ЕБРР - заменили окна и двери, частично отремонтировали коридоры и другие внутренние помещения. Но восстановительные работы так и не завершили - в результате большинство палат нуждаются в ремонте, также необходима замена проводки и других инженерных коммуникаций. При наличии финансирования подготовить один этаж лечебного учреждения для приема больных возможно примерно за месяц.