В Харькове - 297 новых случаев заболевания коронавирусом (ХГС)

По состоянию на 22 сентября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 12 147 случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 15 500 случаев заболевания COVID-19, 10 721 человек находится под медицинским наблюдением, 4 465 пациентов выздоровели, 314 - умерли.
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22 сентября в Украине зафиксировано 2 884 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 181 237 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 642 человека умерли, 79 901 пациент выздоровел.
Весь день и окружающие, и вы будете испытывать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела, даже если об этом никто не просит.
Местами сохраняются ночные заморозки на поверхности почвы 0-3°С. Весь день в Харькове будет держаться ясная и теплая погода. Без осадков.
В этой году осеннее равноденствие начинается 22 сентября - это время обновления жизненного цикла для природы и для людей.
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