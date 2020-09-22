Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

22.09.2020 10:49

За сутки в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвердили у 372 человек.

297 заболевших - жители Харькова, 75 – из области.

Как сообщили в ХОГА, 14 человек заболели в Люботине, 13 - в Валковском, 12 - Дергачевском, 11 - Купянском, 9 - Харьковском, 7 - Лозовском, 4 - Волчанском, 3 - Красноградском и 2 в Нововодолажском районах.

Всего по области зарегистрировано 15 500 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 4465 больных выздоровели, 314 - умерли.

Опровергнут диагноз у 1932 человек. Остается под подозрением 8 человек.