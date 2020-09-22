Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

За сутки в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвердили у 372 человек.
Как сообщили в ХОГА, 14 человек заболели в Люботине, 13 - в Валковском, 12 - Дергачевском, 11 - Купянском, 9 - Харьковском, 7 - Лозовском, 4 - Волчанском, 3 - Красноградском и 2 в Нововодолажском районах.
Всего по области зарегистрировано 15 500 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 4465 больных выздоровели, 314 - умерли.
Опровергнут диагноз у 1932 человек. Остается под подозрением 8 человек.
Весь день и окружающие, и вы будете испытывать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела, даже если об этом никто не просит.
Местами сохраняются ночные заморозки на поверхности почвы 0-3°С. Весь день в Харькове будет держаться ясная и теплая погода. Без осадков.
В этой году осеннее равноденствие начинается 22 сентября - это время обновления жизненного цикла для природы и для людей.
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