Коронавирус: карта распространения COVID-19 на 22 сентября (ХОЛЦ)

За последние сутки от COVID-19 скончалось семь человек.
По данным МОЗ, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 372 новых случаев заражения коронавирусом.
297 из них – жители Харькова.
Общее количество заболевших на 22 сентября составляет 15500 человек (в Харькове – 12147 человек).
Из них:
– 314 летальных случаев (за последние сутки скончалось семь человек);
– 10721 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 365 человек);
– 4465 человек выздоровели (за сутки – 0 человек)
Весь день и окружающие, и вы будете испытывать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела, даже если об этом никто не просит.
Местами сохраняются ночные заморозки на поверхности почвы 0-3°С. Весь день в Харькове будет держаться ясная и теплая погода. Без осадков.
В этой году осеннее равноденствие начинается 22 сентября - это время обновления жизненного цикла для природы и для людей.
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