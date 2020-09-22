22.09.2020 10:19

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на 22 сентября (ХОЛЦ)

За последние сутки от COVID-19 скончалось семь человек.



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По данным МОЗ, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 372 новых случаев заражения коронавирусом.



297 из них – жители Харькова.



Общее количество заболевших на 22 сентября составляет 15500 человек (в Харькове – 12147 человек).



Из них:



– 314 летальных случаев (за последние сутки скончалось семь человек);



– 10721 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 365 человек);



– 4465 человек выздоровели (за сутки – 0 человек)