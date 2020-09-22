22.09.2020 09:18

Новых нарушителей карантина выявили на Харьковщине (Госпродпотребслужба)

Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы продолжают проверки общеобразовательных учреждений, общепита, транспорта и прочих объектов на соблюдение карантинных требований.



//dpss.gov.ua

С 14 по 20 сентября в Харьковской области прошло 1383 проверки заведений общественного питания, продовольственной торговли, агропродовольственных рынков и других объектов. Нарушения выявлены на 421 объекте. Для устранения выявленных нарушений выдано 421 предписание и предложение, оформлено 20 протоколов, предоставлено 58 сообщений в органы органы местной власти и 2 сообщения в правоохранительные органы.



Во исполнение решений региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС проводится совместная работа с правоохранительными органами по контролю соблюдения противоэпидемических мероприятий в заведениях общественного питания, общественном транспорте, развлекательных заведениях (ночных клубах) и др. Всего проведено 1975 совместных проверок.



Также проводится надзор за соблюдением профилактических и противоэпидемических мероприятий учреждениями общего среднего образования области по созданию безопасных условий пребывания учащихся и работников. По состоянию на 18.09.2020 проверено 240 заведений, нарушения выявлены в 79 учреждениях. Для устранения выявленных нарушений выдано 79 предписаний и предложений, двух ответственных лиц привлекли к административной ответственности, в органы власти и местного самоуправления направлено 15 информаций, осуществлены проверки 100 дошкольных учреждений, в 23 заведениях выявлены нарушения, выдано 23 предписания и предложения, в органы власти и местного самоуправления направлено 2 информации.