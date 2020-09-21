Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

За сутки на Харьковщине диагноз COVID-19 подтвержден у 246 человек.
Как сообщили в ХОГА, 12 человек заболели в Чугуевском, 11 - Великобурлукском, 9 - Первомайском, 8 - Харьковском, 6 - Золочевском, по 5 в Балаклейском, Дергачевском, 4 - Близнюковском, 3 - Изюмском, по 1 в Богодуховском, Валковском, Лозовском районах и городе Люботине.
Всего по области зарегистрировано 15128 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19. Из них:
- 4465 больных выздоровели;
- 307 умерли.
Опровергнут диагноз у 1932 человек. Остаются под подозрением - 8.
Гороскоп на сегодняшний день обещает вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков. Ночью на поверхности почвы заморозки 0-2°С.
Православные отмечают сегодня Рождество Пресвятой Богородицы.
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