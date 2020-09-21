Коронавирус: карта распространения COVID-19 на 21 сентября (ХОЛЦ)

За последние сутки от COVID-19 скончался один человек.
По данным МОЗ, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 246 новых случаев заражения коронавирусом.
179 из них – жители Харькова.
Общее количество заболевших на 21 сентября составляет 15128 человек (в Харькове – 11850 человек).
Из них:
– 307 летальных случаев (за последние сутки скончался один человек);
– 10356 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 242 человека);
– 4465 человек выздоровели (за сутки – 3 человека).
Гороскоп на сегодняшний день обещает вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков. Ночью на поверхности почвы заморозки 0-2°С.
Православные отмечают сегодня Рождество Пресвятой Богородицы.
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