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21.09.2020  10:16   

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на 21 сентября (ХОЛЦ)

За последние сутки от COVID-19 скончался один человек.


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По данным МОЗ, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 246 новых случаев заражения коронавирусом.

179 из них – жители Харькова.

Общее количество заболевших на 21 сентября составляет 15128 человек (в Харькове – 11850 человек).

Из них:

– 307 летальных случаев (за последние сутки скончался один человек);

– 10356 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 242 человека);

– 4465 человек выздоровели (за сутки – 3 человека).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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