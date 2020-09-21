21.09.2020 10:16

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на 21 сентября (ХОЛЦ)

За последние сутки от COVID-19 скончался один человек.



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По данным МОЗ, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 246 новых случаев заражения коронавирусом.



179 из них – жители Харькова.



Общее количество заболевших на 21 сентября составляет 15128 человек (в Харькове – 11850 человек).



Из них:



– 307 летальных случаев (за последние сутки скончался один человек);



– 10356 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 242 человека);



– 4465 человек выздоровели (за сутки – 3 человека).