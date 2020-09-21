Коронавирус: установлено новое карантинное зонирование (Кабмин)

Новое зонирование вступило в силу с 00:00 21 сентября 2020 года.
Решение о пересмотре уровней эпидемической опасности распространения COVID-19 было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 18 сентября.
Согласно нему, на Харьковщине отменена «красная» зона, в которую входил Великобурлуцкий район.
Итак, «оранжевый» уровень введен в в Харькове, Люботине и в Великобурлукском районе;
«Желтый» уровень принято решение установить в Изюме, Лозовой, Первомайском, Чугуеве и в Балаклейском, Барвенковском, Богодуховском, Валковском, Волчанском, Дергачевском, Зачепиловском, Змиевском, Золочевском, Изюмском, Кегичевскому, Коломацком, Красноградском, Краснокутском, Нововодолажском, Первомайском, Харьковском, Чугуевском, Шевченковском районах.
Эпидемические уровне установлены на 14 дней.
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В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков. Ночью на поверхности почвы заморозки 0-2°С.
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