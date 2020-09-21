21.09.2020 08:27

Коронавирус: установлено новое карантинное зонирование (Кабмин)

Новое зонирование вступило в силу с 00:00 21 сентября 2020 года.



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Решение о пересмотре уровней эпидемической опасности распространения COVID-19 было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 18 сентября.

Согласно нему, на Харьковщине отменена «красная» зона, в которую входил Великобурлуцкий район.



Итак, «оранжевый» уровень введен в в Харькове, Люботине и в Великобурлукском районе;



«Желтый» уровень принято решение установить в Изюме, Лозовой, Первомайском, Чугуеве и в Балаклейском, Барвенковском, Богодуховском, Валковском, Волчанском, Дергачевском, Зачепиловском, Змиевском, Золочевском, Изюмском, Кегичевскому, Коломацком, Красноградском, Краснокутском, Нововодолажском, Первомайском, Харьковском, Чугуевском, Шевченковском районах.



Эпидемические уровне установлены на 14 дней.