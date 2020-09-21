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21.09.2020  08:27   

Коронавирус: установлено новое карантинное зонирование (Кабмин)

Новое зонирование вступило в силу с 00:00 21 сентября 2020 года.


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Решение о пересмотре уровней эпидемической опасности распространения COVID-19 было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 18 сентября.

Согласно нему, на Харьковщине отменена «красная» зона, в которую входил Великобурлуцкий район.

Итак, «оранжевый» уровень введен в в Харькове, Люботине и в  Великобурлукском районе;

«Желтый» уровень принято решение установить в Изюме, Лозовой, Первомайском, Чугуеве и в Балаклейском, Барвенковском, Богодуховском, Валковском, Волчанском, Дергачевском, Зачепиловском, Змиевском, Золочевском, Изюмском, Кегичевскому, Коломацком, Красноградском, Краснокутском, Нововодолажском, Первомайском, Харьковском, Чугуевском, Шевченковском районах.

Эпидемические уровне установлены на 14 дней.

Источник:   Урядовий портал
 Тэги:  зонирование, карантин, коронавирус, харьков
 
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